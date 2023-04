La viola di Cavallini Al Verdi Danel Gramaglia e Rousi

Questa sera alle ore 21.15 al Teatro Verdi di Monte San Savino, Marc Danel, Simone Gramaglia e Martti Rousi saranno in concerto per la presentazione della Viola realizzata dal liutaio Davide Cortesi sull’originale Viola costruita nel 1890 da Luigi Cavallini, un liutaio savinese nato a Monte San Savino nel 1824 e deceduto ad Arezzo nel 1901.

Il concerto vuole valorizzare il territorio savinese riscoprendo figure storiche come il liutaio Luigi Cavallini. In programma il Trio in sol maggiore op. 9 n.1 di Beethoven e il Divertimento "Gran Trio" in mi bemolle maggiore K 563 di Mozart eseguiti da tre musicisti di caratura internazionale.

In concerto questa sera: Marc Danel al violino, il musicista è fondatore e primo violino del Quartetto Danel.

Con lui Simone Gramaglia alla viola, Gramaglia è viola del Quartetto di Cremona.

Terzo elemento del Trio Martti Rousi al violoncello, il musicista è il vincitore della medaglia d’argento al prestigioso Concorso Internazionale Tchaikowsky di Mosca.