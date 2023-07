La versione di Giordano "Tutti uniti contro le iene"

Entra e si prende subito la scena, da grande animale televisivo, facendo squillare quella voce un po’ così: "I miei urli non piacciono a Lilli Gruber e a Fedez, ma me ne farò una ragione...", gigioneggia, entrando dalla porta, Mario Giordano.

Il giornalista e scrittore ha presentato al Caffè Via Veneto il libro sulle Maledette Iene, in un locale stracolmo. Un pugno allo stomaco, un atto d’accusa circostanziato su tutti quelli che spolpano l’Italia. "Ma non è vero che non si può fare nulla, etica e verità ci possono salvare" assicura il volto noto di Rete 4.

Il conduttore della trasmissione Fuori dal coro presenta il suo saggio giornalistico su "quelli che fanno soldi sulle nostre disgrazie", come recita il sottotitolo delle sue Maledette Iene. Nomi e cognomi, fatti e circostanze la ricchezza accumulata sulle spalle di chi ha bisogno. Storie di evasori, faccendieri, maneggioni e trafficanti, in giro per l’Italia e non solo.

La presentazione del libro, con le domande del capocronista de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli, era curata dall’associazione Cultura Nazionale con il presidente Cristiano Romani che ha voluto ringraziare i presenti e il Caffè Via Veneto che ha ospitato la presentazione e poi il gutoso aperitivo con Mario Giordano: "La situazione della sanità italiana è drammatica – spiega durante il dibattito Romani, che è anche un operatore dell’emergenza-urgenza – ora serve un impegno per le ambulanze, è uno scandalo che arrivino farmaci di emergenza con le scritte in caratteri cinesi".

"Spero che il libro possa servire anche a questo per tutelare i più deboli e chi rispetta le regole", il messaggio finale di Giordano.