"La Verna, il Papa sapeva". Il momento dell’invito nel racconto del vescovo

"Il Papa sapeva della Verna e dell’ottavo centenario delle Stimmate, presentando la nostra diocesi mi è sembrato naturale invitarlo al santuario per una visita. Ho colto interesse da parte del santo padre che mi ha ascoltato attentamente". L’invito del vescovo Andrea ora si fa attesa e tra le pietre del santuario francescano rimbalza la gioia dei frati che il 5 aprile saranno in udienza dal pontefice e in quell’occasione rinnoveranno l’iniziativa di Migliavacca. Di ritorno dalla visita ad limina che per una settimana ha riunito in Vaticano e attorno a Papa Francesco i vescovi toscani, parla di un’esperienza, la prima del suo ministero, che racchiude in sè molti significati e indica traiettorie per il cammino pastorale alla guida della diocesi.

"Il Papa ha dato la parola a tutti. Abbiamo presentato la vita nelle nostre diocesi negli aspetti positivi e nelle criticità. Ci ha ascoltato con attenzione e ha colto il clima positivo tra di noi vescovi, alimentato da un vero legame di condivisione nel cammino che facciamo insieme". Un faccia a faccia di oltre due ore che sedimenta l’esperienza. "Mi ha colpito la sua presenza, la lucidità di pensiero. è una persona con una grande capacità di attenzione". Ma ci sono due aspetti sul quale si sofferma: "Ha invitato tutti a custodire la speranza e la gioia. L’altro elemento che mi ha colpito è il clima di vera fraternità e familiarità che il Papa ha saputo creare nel nostro incontro".

Nel taccuino degli appunti ha sottolineato uno dei passaggi salienti della visita ad limina. "Porto con me la percezione di collegialità e comunione nel camino che sta facendo la Chiesasul tema della sinodalità e che portiamo avanti nella diocesi, oltre alla ricchezza degli incontri nei discasteri del Vaticano. Anche qui ho avuto modo di incontrare le persone che ci lavorano e ne ho tratto un arricchimento".

Il rientro in città del vescovo Andrea apre una giornata speciale: cinquecento coristi impegnati nel grande concerto diretto da monsignor Marco Frisina, autore di canti liturgici apprezzati in Italia e all’estero. Un primato assoluto: non si era vista un’esibizione del genere che coinvolge oltre trenta formazioni di corsiti che intoneranno le voci in una produzione unica promossa nell’ambito del Festival dello Spirito organizzato dal Serra Club L’obiettivo è "favorire l’incontro della Chiesa con i canali della musica, dell’arte, della cultura per far vedere a tutti la ricchezza della spiritualità cristiana. Una Chiesa che soi apre, accoglie e mostra le sue potenzialità", spiega Migliavacca richiamando l’impegno dei cinquecento coristi "espressione della vitalità della diocesi" e rilanciando l’appuntamento del prossimo weekend con lo spettacolo "Il mio Gesù" di Beppe Dati e "il piacere di vedere una bella partecipazione come è stato per la lettura no stop del Nuovo Testamento".