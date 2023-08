"La Verna capitale toscana" Inaugurata la nuova strada per accedere al santuario

"Chiusi della Verna sempre più al centro della strategia turistica toscana: per la Regione la promozione e la valorizzazione del Santuario Francescano e della Via di Francesco sono una priorità, e in occasione dell’ottocentenario del 2024 l’impegno sarà intensificato e la Verna diventerà la capitale della Toscana". Con queste parole il presidente della Regione Eugenio Giani nella giornata di ieri ha introdotto la Conferenza dei Sindaci dei comuni che fanno parte della Via di Francesco, che si è svolta per la prima volta in sua presenza. L’evento che ha visto la partecipazione di 20 comuni, delle associazioni e di tutti gli Enti coinvolti nel progetto, e si è svolta al Santuario della Verna dopo l’inaugurazione della nuova strada provinciale che porta al Santuario alla quale il presidente giani ha partecipato insieme al presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, al sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, al capogruppo di maggioranza in Regione Vincenzo Ceccarelli, al Padre Guardiano Francesco Brasa e ai 20 sindaci che hanno siglato il Protocollo della Via di Francesco, che vede capofila Chiusi della Verna. Il manto stradale della provinciale è stato completamente rinnovato e messo in sicurezza in quanto si trovava in uno stato degradato a causa delle condizioni climatiche, considerata l’altitudine di oltre 1000 metri in cui si trova il Santuario, e il passaggio continuo di auto e mezzi pesanti di servizio al Santuario. Tale criticità comportava un notevole disagio per l’accessibilità pedonale al Santuario, soprattutto per le persone anziane e i disabili.

L’investimento della Provincia è stato di oltre 260 mila euro, ed ha reso più agevole la viabilità di accesso oltre ad aver assicurato maggiore sicurezza, andando a sostituire la parte di pavimentazione in pietra in adiacenza al parcheggio con asfalto di tipo tradizionale, coerentemente con il materiale già lì presente, e sostituendo il tratto pavimentato in pietra con una pavimentazione architettonica in calcestruzzo. "L’amministrazione provinciale è stata solerte accogliendo la richiesta da parte dell’amministrazione di Chiusi della Verna – ha dichiarato il presidente della provincia Alessandro Polcri – è fondamentale poter essere di supporto ai comuni".

"Si tratta di un intervento importante per i fedeli e turisti che ogni anno arrivano a Chiusi della Verna per visitare il Santuario – ha commentato il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini – la strada provinciale necessitava di un intervento che la mettesse in sicurezza anche pensando alle persone con disabilità che faticavano e percorrerla e che grazie a questo intervento non incontreranno più criticità". "Quest’anno ricorrono gli ottocento anni dall’approvazione della Regola Francescana – ricorda il presidente della Regione – e nel 2024 La Verna sarà al centro delle ricorrenze nazionali per ricordare gli ottocento anni delle stimmate".