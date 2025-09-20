La vendemmia è entrata nel vivo. Resta la carenza di manodopera. Castellucci: "Ottima annata"

La Valdichiana è nel pieno della vendemmia. "Siamo partiti, anzi, in parte eravamo già partiti con le uve precoci, tra fine agosto e inizio settembre – racconta Lidia Castellucci, presidente di Coldiretti Arezzo e imprenditrice agricola – adesso è il momento clou: il Merlot è già in raccolta, seguiranno Syrah e le bianche, per ultimo il Sangiovese, che matura più lentamente. I tempi quest’anno sono in linea con la tradizione e il meteo ci ha dato una mano". La sua azienda di famiglia, immersa tra i filari della Valdichiana, è lo specchio di ciò che accade in tutto il territorio: la vendemmia è entrata nella fase decisiva, con i vigneti che ogni giorno si riempiono di cassette e di mani al lavoro. "Quest’anno la natura ci ha sorriso – spiega Castellucci –. La primavera piovosa, il caldo di giugno che non ha fatto danni, il luglio più fresco e un agosto regolare: un percorso climatico che sta consegnando un’annata di grande qualità". "Le uve sono sane, belle, senza muffe o parassiti – aggiunge – solo qualche attacco iniziale di peronospora, ma gestito con successo, sia nel biologico che nel convenzionale. La quantità è inferiore rispetto al 2024, che era stata un’annata abbondante, ma resta perfettamente nella norma. In sintesi: quantità giusta e qualità eccellente".

L’incognita, come sempre, resta il meteo delle prossime settimane: "Se le piogge di settembre non saranno intense, la maturazione potrà procedere senza ostacoli". Intanto, le aziende si confrontano con un problema cronico: la manodopera. "È sempre più difficile trovare personale stagionale – osserva Castellucci –. Molti produttori ricorrono alla vendemmia meccanica, almeno nei grandi appezzamenti. Il flusso di lavoratori extracomunitari non basta, spesso arrivano persone non formate, e di giovani italiani non se ne vedono più. Fino a qualche anno fa gli studenti si proponevano per la raccolta, oggi è un fenomeno scomparso". Per Coldiretti servirebbe una revisione dei flussi e una gestione più razionale: "Bisognerebbe pensare a manodopera che possa spostarsi tra diverse raccolte: frutta, uva, olive. Ma servono formazione e programmazione".

E la frutta? "La raccolta è andata bene, anche qui con prodotti di ottima qualità – aggiunge Castellucci –. Il problema è il mercato: i consumi calano, le vendite registrano difficoltà. Non solo per la frutta: l’incertezza economica, le guerre e i dazi americani frenano le esportazioni. I vini di fascia alta tengono, il Prosecco e le Doc del nord non soffrono, ma per la fascia media la situazione è complicata. La forbice si allarga: da un lato il prodotto economico, dall’altro il vino di lusso, nel mezzo si fa più fatica". Eppure, dalla Valdichiana arriva un segnale di fiducia: "Incrociando le dita, sarà davvero un’ottima annata. Sia per i rossi che per i bianchi. La nostra terra ci sta regalando un prodotto straordinario, e questo ci ripaga delle difficoltà quotidiane. Vendemmiare è fatica, ma anche gioia: ogni grappolo che entra in cantina è la conferma che la passione, la cura e il lavoro di un anno intero trovano finalmente il loro senso".