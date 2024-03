La vedova Petri: "Un onore vedere ogni anno tanta partecipazione"

"Per me è un onore e un orgoglio vedere che ogni anno partecipano alle ricorrenze tantissime persone, non solo le autorità ma anche tantissimi cittadini comuni". Così Alma Petri da ormai più di vent’anni presente nei momenti di ricordo del marito "Lele" di cui tiene viva la memoria soprattutto parlando con i ragazzi nelle scuole, "qualcuno si commuove anche - ci dice - finchè Dio mi darà la forza continuerò a farlo perché i nostri ragazzi devono sapere che sotto la divisa c’era un uomo, Emanuele". "Proprio giovedì scorso ho incontrato gli allievi della scuola di Polizia di Stato di Peschiera del Garda, ho parlato davanti a duecento ragazzi ed è stato meraviglioso", ci dice Alma, "è importante perché Emanuele del suo dovere ha fatto il suo sacrificio di vita". "L’agente di polizia rischia durante il suo lavoro: ci vuole legalità sempre, da entrambe le parti", prosegue facendo riferimento alle vicende di Firenze e Pisa. Sono passati 21 anni da quel 2 marzo del 2003. Quel giorno Petri durante un apparente controllo di routine nel regionale Firenze-Roma si accorse di avere tra le mani due documenti falsi: appartenevano a Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, capi delle nuove Brigate rosse. I terroristi si accorsero dei dubbi dei poliziotti e tirarono fuori le armi. Galesi sparò a Petri e partì una sparatoria. Petri perse la vita mentre il treno stava sostando alla stazione di Castiglion Fiorentino. L’agente Fortunato, di turno insieme a Di Fronzo, rimase ferito ma si salvò. Galesi morirà poco dopo, mentre Desdemona Lioce viene arrestata. E sarà proprio il materiale di quest’ultima a rivelarsi fondamentale per le indagini successive: grazie ai suoi documenti, poi sequestrati, gli investigatori riuscirano, a risalire all’identità del gruppo terroristico responsabile degli omicidi dei giuslavoristi Biagi e D’Antona e a smantellare le nuove Br.