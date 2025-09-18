La valle nel mirino dell’agrivoltaico. Dodici i progetti ancora al vaglio e si accende il dibattito politico

di Laura LucenteVALDICHIANALa Valdichiana aretina è oggi uno dei territori più esposti allo sviluppo dell’agrivoltaico in Toscana e, allo stesso tempo, un’area dove il dibattito politico e istituzionale è particolarmente acceso.

I dati della mappatura regionale parlano chiaro: su un totale di 96,84 chilometri quadrati di superfici considerate idonee in provincia di Arezzo, ben 37,54 – pari al 38,8% – si trovano nella sola Valdichiana.

Sul fronte dei progetti, Cortona è oggi il Comune più coinvolto. Sono sette le richieste in valutazione: tre sopra i 10 MW, quindi sottoposte a iter statali gestiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, localizzate tra l’area di Malalbergo e le zone di confine con Montepulciano e Foiano, e quattro sotto i 10 MW, presentati con procedura semplificata. In questi casi si tratta della cosiddetta PAS (Procedura abilitativa semplificata), che prevede tempi ridotti: se entro 30 giorni non vengono richieste integrazioni, l’impianto si considera autorizzato.

Tra le iniziative più consistenti compare anche l’impianto da quasi 30 MW proposto tra Foiano della Chiana e Sinalunga, che prevede una superficie complessiva superiore a 50 ettari, dei quali circa 46 ricadono nel territorio aretino.

A Castiglion Fiorentino, invece, risultano quattro i progetti oggi in fase di istruttoria. Un insieme di richieste che, sommate, fanno emergere una pressione significativa sull’intera vallata. In parallelo corre il dibattito politico.

A Castiglion Fiorentino, il capogruppo di Rinascimento Castiglionese, Paolo Brandi, ha depositato un’interrogazione in Consiglio comunale chiedendo di conoscere con precisione quali progetti siano stati presentati, a che punto sia l’iter autorizzativo e se l’amministrazione intenda aprire un confronto con i cittadini.

"Il paesaggio toscano non è solo un bene ambientale e culturale – ha dichiarato – ma anche una risorsa economica legata al turismo e all’agricoltura di qualità. Non possiamo accettare decisioni calate dall’alto senza informazione e partecipazione".

A Cortona la discussione si è sviluppata già nei mesi scorsi. La maggioranza ha approvato una mozione con cui il Consiglio comunale ha chiesto alla Regione Toscana di escludere dalle aree idonee le zone agricole storiche tutelate dal Piano territoriale di coordinamento provinciale e dal Piano paesaggistico regionale, compreso il paesaggio delle Leopoldine. Una presa di posizione coerente con la candidatura, sottoscritta da più Comuni della Valdichiana, al Registro nazionale dei paesaggi rurali storici.

Diversa la linea del Partito Democratico, che in quell’occasione aveva scelto l’astensione, criticando la normativa nazionale e regionale più che il singolo atto.

Nei mesi successivi, il PD cortonese ha lanciato una raccolta firme per chiedere una transizione energetica "giusta", basata su regole più chiare e su una maggiore partecipazione della cittadinanza. "Siamo consapevoli dell’urgenza di contrastare la crisi climatica – ha spiegato la capogruppo Vanessa Bigliazzi – ma la transizione deve essere condotta con equità e rispetto del territorio".