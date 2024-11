La Valdichiana incontra la Riviera Romagnola portando in tavola due eccellenze del proprio territorio: l’olio extra vergine di oliva e l’aglione, protagonisti assoluti del pranzo conviviale che si è svolto lunedì 28 ottobre all’hotel Corallo di Riccione. All’evento erano presenti l’assessore alla promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio del Comune di Castiglion Fiorentino Francesca Sebastiani e l’assessore al Turismo del Comune di Riccione Mattia Guidi, oltre al Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli con una delegazione al seguito. L’incontro, svoltosi in piena campagna olearia, nasce dall’esigenza del Ristorante La Nave di Castiglion Fiorentino di presentare due prodotti d’eccellenza della Valdichiana in un territorio molto vivo e dinamico dal punto di vista turistico e ricettivo come la Riviera Romagnola. Il pranzo è stato l’occasione per promuove ed esaltare due prodotti che rappresentano appieno la tradizione agricola chianina, creando così un connubio di interessi tra i due territori: la Valdichiana, con una spiccata propensione al turismo enogastronomico, e la Riviera Romagnola, con una forte tradizione alberghiera. Al pranzo hanno partecipato anche l’Associazione Cuochi Italiani, l’Associazione Maitres Italiani Ristoranti Alberghi, oltre a molti ristoratori della Riviera Romagnola.

“Incontri di questo tipo creano legami e possono portare solamente beneficio, spiega l’assessore Sebastiani, l’olio e l’aglione sono due prodotti che identificano fortemente il nostro territorio che come Comune di Castiglion Fiorentino siamo orgogliosi di rappresentare. Ringrazio tutte le aziende che per l’occasione hanno messo a disposizione i loro prodotti”.