La transumanza alla riscoperta dei percorsi

RAGGIOLO

Raggiolo riscopre la Transumanza, con due giorni tra storia e futuro e con l’intento di promuovere gli antichi sentieri usati dai pastori. Percorsi suggestivi per attirare turisti nella vallata. Il borgo casentinese ospiterà sabato 10 e domenica 11 giugno un ricco calendario di iniziative, promosse dalla Brigata di Raggiolo, che inizieranno con un convegno e proseguiranno con una festa ricca di spettacoli, laboratori e offerte gastronomiche. Raggiolo ha una secolare tradizione di pastori transumanti e questo evento permetterà di vivere un’esperienza immersiva in un’antica pratica che ha meritato l’attenzione dell’Unesco e che è stata riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Il fine settimana sarà aperto il 10 giugno, alle 9.30, dal convegno "La civiltà della transumanza fra rievocazione e futuro" che avrà sede nell’Ecomuseo. L’incontro vedrà la partecipazione dei sindaci dei Comuni da cui transitavano le greggi durante i loro spostamenti e ha l’obiettivo di dar vita a una carta d’intenti tra le comunità locali per valorizzare gli itinerari della transumanza, promuovendo l’offerta culturale, paesaggistica ed economica del territorio.

La festa di transumanza si svolgerà l’11 giugno, quando a partire dalle 10 sarà allestito il mercatino con gli stand dei produttori legati alle filiere del latte e della lana. Durante la mattina arriverà anche il gruppo dei Cavalieri della Tradizione. Alle 12.30 sarà possibile degustare il pranzo del pastore. L’arrivo del gregge in piazza San Michele alle 14.30 rievocherà il momento della partenza dei pastori per la Maremma a settembre e il ritorno a Raggiolo in primavera.