La timeline dei cantieri: le novità in arrivo. Dal Baldaccio a Piazza Giotto, cosa cambia

I lavori procedono spediti e appena Arezzo saluterà la Città del Natale e il flusso di turisti che ha caratterizzato il periodo natalizio, il sottopasso Baldaccio vedrà partire l’ultima fase prima dell’apertura completa. A confermare la timeline è l’assessore Alessandro Casi. "Il sottopasso è stato al centro di importanti lavori anche a ridosso del Natale - ha detto l’assessore - soprattutto in merito alla linea elettrica che da qui si collega all’ospedale". Adesso l’attenzione si sposta su quella che sarà la nuova sede stradale. Già perchè il prossimo passo sarà la chiusura del vecchio sottopassaggio, l’apertura del nuovo per far defluire il traffico, quindi i lavori interesseranno la parte attualmente aperta al traffico per poter andare a completare il progetto che prevede la realizzazione di una "doppia canna". E a proposito di altri cantieri sono partiti gli interventi che interesseranno le mura di Porta Trieste e l’area del "gioco del pallone". Lavori che rientrano tra quelle opere finanziate dai fondi del Pnrr. Ma l’anno nuovo porterà in dote anche la fine delle opere attualmente in atto al Poggio del Sole, nel bastione che ha permesso anche di riportare alla luce anche reperti storici. Quindi tra aprile e marzo spazio all’iter per la nuova Piazza Giotto con il progetto che sarà presentato a stretto giro a Palazzo Cavallo.

Insomma il 2023 che sta andando in archivio si prepara a lasciare il posto ad un anno particolarmente rilevante sul tema dei cantieri che sono destinati - come per il Baldaccio - a mutare in maniera importante la viabilità tra le mura di Arezzo.