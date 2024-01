La tecnologia e l’educazione anti-violenza

Non è un regalo prezioso per un anniversario o un’occasione speciale. Nella città dell’oro e dei gioielli il braccialetto può essere anche elettronico per tenere a debita istanza gli uomini violenti dalle donne che dicono di amare. La storia che raccontiamo oggi sul giornale è drammatica: nel giorno di Capodanno una ragazza è stata pestata a sangue per motivi di gelosia dal suo ex. La fine di una storia a cui non si è rassegnato hanno provocato paura, sangue e ossa fratturate. Ma la tecnologia, per una volta, viene in soccorso dei più deboli, di chi non può difendersi da solo da uomini deboli, forti soltanto della propria violenza.