La tavolata in bianco dei 700 Notte di festa in piazza Grande

C ’è chi si ferma ai margini della piazza, di bianco non ha neanche il fazzoletto ma è curioso di scoprire la festa del centro. Una festa in bianco, una festa ritrovata. L’evento della Confcommercio si rimette in moto dopo quattro anni. L’ultima edizione risale al 2019 ed è impossibile non capire perché. Ma dal 2019 accende i motori. Mai tanti prenotati, mai un colpo d’occhio così.

Il popolo degli aperitivi scende in pista in anticipo, anche se i più si affacciano solo dopo le 20. Gli aperitivi nei locali tradizionali, quelli che tengono viva la piazza tutti i giorni, e quelli all’open bar, sulla terrazza di Fraternita. Poi a tavola: impossibile aggiungere posti, già siamo arrivati intorno a quota 715 affiancando le sedie.

Chi è in bianco conquista il suo posto, chi non lo è si sistema sul prato, erba vera con olivi secolari agli angoli, allestito nel pomeriggio e annaffiato dalla task force dell’Ascom.

Tra i tavoli tante coppie, qualche gruppo di amici, perfino intere famiglie. E una buona dose di vip. Arriva da Firenze il presidente della Regione Eugenio Giani, ormai più aretino che fiorentino: lo accoglie il direttore di Confcommercio Franco Marinoni, a braccetto con Beppe Angiolini, il cui armadio spazia, anche per mestiere, su tutti i colori. Il Prefetto Maddalena De Luca arriva con la figlia, in bianco anche il comandante dei carabinieri Rubertà, e lì per lì fatichi a riconoscerlo oltre la divisa. E nel rispetto della tinta prevalente il comandante della Finanza Lo Vito e quello della municipale Aldo Poponcini, dalla camicia bianchissima. In prima fila il questore Maria Luisa Di Lorenzo, una collana a spezzare il bianco assoluto.

E torna dalla sua nuova sede di Procuratore generale di Ancona perfino Roberto Rossi, Pm di mille inchiesta aretine. Intorno la musica, i palloncini dei bambini, i giocolieri. I ristoratori alle prese con i loro invitati, dal primo al caffè. Nero, almeno quello,.