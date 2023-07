La tavola frena, il pieno spicca il volo Olio, farina, pasta: prosegue il calo Ma la benzina punta ancora i 2 euro

Almeno al supermercato la guerra è finita. La piccola guerra aretina, fatta di prezzi schizzati alle stelle e di carrelli pesanti come oro. La guerra vera, dove si vive e si muore, purtroppo continua e mai come ora regala pochi spiragli di ottimismo. Quella economica va in frenata.

Il quadro dei prezzi in tavola continua a rallentare. Non cancella le ferite di un anno difficile. Un anno nel quale il conto è salito di oltre mille euro a famiglia, portando anche ad un taglio non banale dei consumi.

Ma la spirale per ora sembra essersi spezzata. Dappertutto: meno che nel serbatoio. Nostro fratello pieno ha ripreso a fare male: e ha scelto la stagione peggiore, quella delle vacanze e degli spostamenti. E dopo la tregua di giugno è lì che torna a puntare la boa dei due euro.

Ma torniamo a tavola, il che è sempre gradevole. La misurazione dei prezzi provincia per provincia è curata dallo stesso ministero per lo sviluppo economico, così come quella della benzina e del diesel. E abbiamo provato a confrontarla con i prezzi di marzo 2022: subito dopo lo scoppio della guerra, quando gli scontrini si erano messi a volare come missili.

Bene, il quadro, come potete verificare qui al centro, è uniforme. Il calo dei prezzi diffuso e spesso marcato, a doppia cifra. L’unica eccezione è la carne bovina, uno dei prodotti che durante la bufera era rimasto sostanzialmente stabile.

Si tratta, ricordiamo, di valori medi, intorno ai quali non mancano punte massime e minime. Un occhio particolare lo meritano i prodotti simbolo dello sprint del 2022. La farina di frumento cala del 15% dopo dodici mesi corsi all’impazzata. E calano, sia pur proporzionalmente molto meno anche pasta di semola e olio di semi, altri predestinati della stagione che abbiamo alle spalle.

Ma le punte più importanti di risparmio si toccano con il burro, che sfiora un calo del 30%, e con il riso, un euro secco in meno al chilo da allora ad oggi. Anzi ieri: il quadro è aggiornato alla fine di maggio, secondo i tempi non febbrili di questi studi.

E nel serbatoio? Un disastro. Il prezzo medio della benzina è risalito a 1.876. Ma ci sono tanti distributori ben sopra quota 1.9, che poi in autostrada già sta lambendo i due euro. Al self service, perché sul servito siamo già sopra, sia lungo le corsie di marcia che in città.

Il diesel fa meno rumore, si assesta su una media di 1.724: ma il suo balzo da giugno è perfino superiore, e le postazioni sopra 1.8 stanno lì a dimostrarlo. Certo, la forbice tra i due carburanti è tornata all’antico: il gasolio è ovunque meno caro e di non poco. L’ordine è garantito, il borsello un po’ meno.

Alberto Pierini