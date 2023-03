"La Tata Magica" il musical al Petrarca per solidarietà

Sono partite le prevendite dei biglietti per il musical "La Tata Magica" in programma al Teatro Petrarca di Arezzo sabato 18 marzo alle ore 20,30. Una serata di musica e fantasia con "La Tata Magica", un musical con orchestra live che porta in scena un cast di circa 50 persone tra cantanti, attrici ed attori, musicisti, ballerine, comparse, coristi, costumisti, scenografi, tecnici e che si svolge con la collaborazione degli studenti del Liceo artistico Pier della Francesca di Arezzo. Per prenotazioni whatsapp 328 7254025 - [email protected]

I soldi raccolti andranno a favore del Calcit di Arezzo, di Croce Rossa e Casa Thevenin. Offerta minima adulti e bambini sopra 13 anni 18 euro, bambini fino a 13 anni 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi anche alla segreteria del Calcit in piazza San Jacopo ad Arezzo aperta in orario 9,30-12e 15,30-18,30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Biglietti anche al Teatro Petrarca di Arezzo sabato 18 marzo dalle 15,30 alle 17 e poi dalle 19 fino a inizio spettacolo. Il musical è ideato ed organizzato da Annalisa Romanelli.