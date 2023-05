La Tari risparmia Montevarchi Chiassai va all’attacco sui rifiuti

di Maria Rosa Di Termine

Aumenti generalizzati per la Tari in Valdarno. La media si attesta sul 5%, tranne che a Montevarchi dove l’incremento sarà dello 0.7% facendo guadagnare alla città la quarta piazza della classifica dei Comuni virtuosi nelll’Aretino e la prima della vallata. A rivendicare il primato è il sindaco Silvia Chiassai che ricorda come il risultato sia il frutto di "una politica rispettosa di cittadini e imprese, portata avanti negli anni attraverso una riorganizzazione più funzionale del servizio e una modalità della raccolta differenziata più adatta ed economica a un territorio di circa venticinquemila abitanti". E non manca l’affondo nei confronti dell’ente toscano: "Continuiamo a muoverci in un contesto critico di area vasta – riprende – rappresentato da ingiustificabili e generalizzati rincari che confermano il fallimento delle mega Ato volute dalla Regione, con un gestore unico per 104 Comuni, senza alcun beneficio per il cittadino che continua a ricevere bollette troppo alte".

Un salasso che l’amministrazione montevarchina aveva già ritenuto inaccettabile: "Lo scorso anno abbiamo subito l’aumento delle tariffe dovuto al nuovo metodo di calcolo Arera che avevamo fortemente contrastato, insieme ad altri dieci Comuni della provincia di Arezzo, presentando un ricorso, purtroppo respinto dal Tar che non è voluto entrare nel merito della questione. E’ evidente che la gestione dei rifiuti in Toscana non funzioni, noi continueremo con determinazione a contrastare i rincari e lo dimostra che siamo tra i più virtuosi avendo riscontrato un aumento del Pef dello 0,7 per cento, più che dimezzato rispetto all’anno scorso". Il Piano economico finanziario, ovvero lo schema che rileva i costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dell’immondizia, è passato infatti da 4 milioni 942 mila 838 euro del 2022 a 4.975.091 euro e a questo si aggiunge il balzo in avanti compiuto sul fronte della differenziazione degli scarti.

"Siamo partiti nel 2016 con una percentuale ben al di sotto del 40 per cento – sottolinea la sindaca – con costi esosi di un porta a porta che riguardava solo alcune aree cittadine; oggi stiamo sostituendo tutti i cassonetti senza ripercussioni sulla Tari, ma avendo portato il Comune, pur nella difficoltà culturali che ancora permangono, ad incrementare di 20 punti percentuali il dato sulla raccolta differenziata". La titolare di Palazzo Varchi conclude ribadendo il concetto che la gestione dei servizi deve tornare in ambito provinciale, "per la vicinanza al territorio, dove essere virtuosi per i Comuni significhi non contenere i rincari, ma avere un controllo diretto in termini di funzionamento di servizio, costo, raccolta differenziata".