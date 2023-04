La Tabaccaia diventa casa di riposo Ottanta posti per non autosufficienti

di Maria Rosa Di Termine

Stanno per cadere i veli, almeno sulle carte, alla nuova Residenza sanitaria assistita di Laterina. Giovedì 4 maggio il progetto della casa di riposo che sorgerà nell’immobile storico della "Tabaccaia Bouturline" sarà presentato ufficialmente dai referenti della Società Sereni Orizzonti 1 Spa nel corso di una cerimonia al Teatro di uno dei capoluoghi del Comune unico. Si tratta di un’opera particolarmente importante per la comunità e per l’intera vallata, per una serie di buoni motivi. A cominciare dal fatto che la Rsa avrà 80 posti letto per l’accoglienza di anziani non autosufficienti, rispondendo così alla domanda sempre crescente di assistenza nel territorio e al tempo stesso porterà ricadute positive sotto il profilo occupazionale per le tante e diverse figure professionali che verranno impiegate con indubbi benefici per l’economia di zona. Non solo, perché verrà riqualificata l’area a valle dell’abitato del paese, recuperando un edificio costruito nei primi anni del secolo scorso. All’epoca, grazie alle condizioni climatiche favorevoli e all’abbondanza di terreni vocati all’agricoltura, si erano diffuse le piantagioni di tabacco, rendendo il comprensorio tra i più produttivi nel settore, come dimostrano anche l’esperienza della Toscana Tabacchi di Ambra e altre tabaccaie spuntate tra Chianti e Pratomagno. Quella di Laterina nello specifico rimase attiva fino agli anni ‘80, per poi essere abbandonata e, con il trascorrere degli anni, finire in progressiva rovina. Adesso, invece, sarà recuperata cercando di salvaguardare le peculiarità di uno stabile che, come ha ricordato il sindaco Simona Neri in occasione del via libera del Consiglio comunale al piano attuativo, è parte integrante della memoria della comunità e appartiene al patrimonio edilizio storico del borgo.

A corredo degli interventi sono previste importanti opere di urbanizzazione e in particolare la riqualificazione della strada Upina, antico percorso, ancora oggi riportato nella cartografia catastale, di collegamento con il centro del paese e il miglioramento della sicurezza stradale sulla Provinciale 2 Vecchia Aretina nel tratto antistante il nuovo complesso. Con l’apertura della Rsa i tecnici infatti hanno previsto un aumento significativo del traffico pedonale e carrabile e per questo si è deciso di riempire il fosso esistente per realizzare un marciapiede ex novo. Il segmento sarà opportunamente illuminato e dotato una pensilina di sosta per gli autobus in prossimità dell’ingresso principale. Per saperne di più appuntamento tra otto giorni con la presentazione ufficiale.