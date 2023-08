La svolta sull’acqua Progetto da 7 milioni per campi e famiglie

di Laura Lucente

Il decreto ministeriale è fresco di firma e porta nuova linfa vitale all’agricoltura della Valdichiana. La linfa si chiama acqua di Montedoglio che nella zona di Foiano è attesa da almeno 40 anni. Quasi 7 i milioni di euro arrivati per la realizzazione del primo lotto del distretto irriguo 23, l’importante infrastruttura al servizio delle aziende del comune foianese. La svolta è arrivata con il bando per la progettazione, messo a disposizione dalla Regione che ha permesso al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno presieduto da Serena Stefani, di portare il progetto alla fase esecutiva, step necessario per aspirare alle risorse messe a disposizione dal fondo nazionale investimenti irrigui e cominciare ad avviare un percorso tanto atteso e sollecitato.

Con la somma a disposizione, 300 ettari di terreno verranno serviti dai primi 3 chilometri di condotte. "L’intervento interessa una delle zone a più alta vocazione agricola della Toscana, una delle aree agronomicamente più fertili e a più alto potenziale di sviluppo", dichiara il direttore generale del Consorzio Francesco Lisi. Di fatto sarà realizzata una piccola, ma importante porzione dell’intero distretto irriguo che, se e quando sarà ultimato, riuscirà a "dissetare" una superficie di 2.300 ettari, attraverso l’installazione di oltre 40 chilometri di condotte, dotate di circa 150 punti di consegna, che, per essere posizionati e messi in funzione, richiedono un investimento complessivo di 40 milioni.

"Il completamento del Sistema di Montedoglio Occidentale rimane per noi una priorità per sostenere lo sviluppo agricolo e il miglioramento ambientale della Valdichiana Aretina e Senese e della Valtiberina", conferma Serena Stefani Tra coloro che hanno contribuito al risultato le associazioni agricole Coldiretti, Cia e Confagricoltura.

Tutti soddisfatti: dalla parlamentare leghista Tiziana Nisini che ha promosso un incontro tra il sottosegretario, il Consorzio e le organizzazioni agricole aretine, alla senatrice di Fdi Simona Petrucci che ha ricordato che lo sblocco dei fondi per Foiano della Chiana è solo l’inizio e che l’impegno continuerà. "L’importante risultato è il frutto anche della scelta strategica della Regione di sostenere la progettazione definitiva ed esecutiva dei Consorzi di bonifica", conferma la vicepresidente Stefania Saccardi.