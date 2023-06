La svolta di Bellosguardo Arrivano padel e piscina

di Marco Corsi

Si concluderanno alla fine di questa settimana i lavori di realizzazione del nuovo, modernissimo, centro polivalente in località Bellosguardo a Cavriglia. La struttura, in alcune sue parti, è già in funzione da tempo, ma per il completamento erano necessari ulteriori step. Adesso siamo arrivati alla volata finale e lo spazio sarà fruibile in tutta la sua interezza a partire già da questa estate. Oltre ai cinque campi da padel, di cui due coperti, inaugurati nel luglio del 2022, ci sarà anche un’area dedicata all’allenamento outdoor - vera e propria palestra all’aria aperta - un anfiteatro con palco per eventi musicali, un bike center per gli appassionati delle due ruote, un punto di ristoro con bar e ristorante e un’area giochi per i più piccoli.

In questi giorni sono arrivati anche gli arredi per i locali e si è provveduto anche alla piantumazione delle aree a verde. Il nuovo complesso sportivo polifunzionale ha mosso investimenti per oltre un milione di euro. L’inaugurazione dell’intero spazio è prevista il prossimo mese di luglio. Tra i promotori del progetto anche Daniele Tognaccini, founder di Ants e creatore Milan Lab, che abita in Valdarno. Per il taglio del nastro sta pensando di invitare personaggi sportivi di fama nazionale. Quello di Cavriglia sarà un polo di aggregazione e di educazione votato al benessere attraverso esperienze attive all’aria aperta e a contatto con la natura. Si tratta un’anticipazione del Villaggio firmato Human Company, il primo parco a tema interamente dedicato all’attività sportiva, professionistica e non, che sorgerà proprio a due passi. Su un’area di oltre 150 ettari il futuro complesso sportivo ospiterà anche un palazzetto, una piscina semi olimpionica coperta e scoperta, una piscina olimpionica scoperta, un grande parco acquatico, campi da tennis, pallavolo, basket, rugby, calcio, calcetto, atletica, nuovi percorsi benessere, podistici e ciclopedonali.

Dietro al centro polivalente di Bellosguardo c’è una società ad hoc, a capitale diffuso e con specifiche finalità sociali di beneficio comune che ha coinvolto non solo Human Company, ma anche un parterre di imprenditori del Valdarno desiderosi di restituire al territorio un contributo concreto, attraverso la creazione di una struttura che punta a promuovere i valori dello sport e del benessere psico-fisico dell’individuo. Siamo infatti in uno dei più suggestivi angoli del Valdarno, nel bel mezzo di un grande parco fotovoltaico e a due passi dal campo da golf, che sarà ampliato fino ad arrivare a diciotto buche. Insomma, Cavriglia diventerà una delle capitali delle infrastrutture sportive della Toscana.