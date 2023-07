La svolta del quartiere del Giglio Via al piano per il centro ricreativo

di Francesco Tozzi

Un nuovo spazio dedicato alla socialità per il quartiere del Giglio. Stando alle carte pubblicate da Palazzo Varchi, una nuova area pubblica sorgerà nei giardini tra viale Cadorna e via Fratelli Cervi. Un padiglione che possa diventare un luogo di aggregazione in una zona prevalentemente residenziale, circondata dai centri commerciali della grande distribuzione. L’amministrazione ha messo in atto una convenzione rivolta ad operatori economici privati, che comprende la concessione per la durata di 9 anni di una porzione dell’area verde per realizzare una struttura coperta destinata ad attività ludico-ricreative.

Nello specifico, vi sarà spazio per giochi dedicati ai bambini che comporranno un piccolo complesso di attrazioni da luna park. Accanto alle giostre, non mancherà un punto ristoro, preposto alla somministrazione di cibo e bevande. Il Comune di Montevarchi ha così valutato l’opportunità di destinare un’area pubblica di proprietà comunale a fini di utilità collettiva prevedendo la realizzazione di questo impianto rivolto ai più piccoli per rivitalizzare la zona circostante al quartiere. Gli uffici competenti adesso predisporranno un bando di gara per individuare il concessionario che si occuperà della gestione di questo nuovo punto di ritrovo per le famiglie di Montevarchi. I giardini di viale Cadorna si aggiungono agli altri progetti portati avanti dall’amministrazione comunale per creare occasioni di socialità e svago nei vari quartieri cittadini, in modo particolare durante la stagione estiva. La scorsa settimana hanno riaperto i battenti i locali della Capannina di viale Matteotti, luogo del cuore di tante generazioni. Tutti associano un ricordo piacevole della giovinezza alla capannina lungo le sponde dell’Arno.

Quest’anno c’è lo staff di Zorro a guidare l’estate dei giardini Regina Margherita. Dopo anni di abbandono, infatti, nel 2021 si insediò "La Capannina Station", ad opera di Beppe Martino e Cristina Polzella, storici titolari del Power Station delle Ville. Poi quest’anno l’avvicendamento. Anche piazza della Repubblica ha infine il proprio chiosco che allieta i pomeriggi dei ragazzi. "Apperò" si trova al centro dei giardini della piazza ed è gestito da due associazioni che svolgono un importante ruolo sociale, l’associazione La Crisalide e la cooperativa Marameo, da anni impegnata attivamente nel favorire lo sviluppo individuale e l’acquisizione di autonomie di persone con disabilità. Sono tre le persone con disabilità coinvolte in questo progetto di inclusione affiancata da altri operatori della cooperativa sociale.