La strada è fatale perfino ai lupi: uno travolto

AREZZO

Si torna a parlare di lupi. Questa volta per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un lupo. E’ successo mercoledì sera, sulla Sr 71, alle porte di Rigutino.

L’ipotesi è che l’animale (nella foto) sia rimasto ucciso in un incidente stradale, forse intorno alle 22 circa. Poco dopo, alle 22,30, al comitato "Emergenza Lupo-Arezzo" è giunta la segnalazione della carcassa dell’animale lungo la carreggiata, tra l’Hotel Planet ed il distributore di carburanti IP.

Del rinvenimento sono state avvisate le forze dell’ordine ed è intervenuta l’Enpa.

"Un altro incidente che poteva causare la morte o il ferimento di persone. La responsabile è di chi ha passato gli ultimi decenni a fare campagne mediatiche volte a infestare l’ambiente con questi animali. Quando ci scapperà il morto?" Tuona il comitato promotore di una petizione arrivata a 3691 firme di cittadini che chiedono un intervento deciso del Governo per trovare una soluzione ad un problema che in alcune zone della provincia di Arezzo sta diventando preoccupante.

In questa direzione la sua azione non si ferma: "Chi ritiene che questa situazione grottesca abbia superato il limite della decenza venga a sentire la voce della responsabilità e del buon senso all’incontro con la cittadinanza che si terrà oggi alle 21,15, nella sala parrocchiale della Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, a Rigutino".

Insomma, la mobilitazione prosegue da parte di chi vuole sollecitare l’intervento delle istituzioni per risolvere un problema che ormai da troppo tempo sta creando notevoli disagi non solo per gli automobilisti di passaggio.

Gaia Papi