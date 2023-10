"La strada è ancora lunga". Casini predica prudenza

La strada è ancora lunga. Il pensiero di Roberta Casini (nella foto), primo cittadino di Lucignano potrebbe essere riassunto così. Casini di fatto è tra gli esponenti del Partito Democratico considerati più vicini all’ala di Michele Ausilio in quello che è il processo di avvicinamento all’assemblea che indicherà il nome del nuovo segretario del Pd a livello provinciale. E così dopo un avvio sprint di Ausilio in un comune della Valdichiana, come Civitella, adesso i dati parlano di una rimonta da parte di Croci. "A mio avviso - confessa Roberta Casini - trovo veramente difficile fare una previsione oggi. All’appello mancano ancora numerosi circoli, senza contare che alcuni devono ad oggi comunicare la data nella quale andranno a scegliere uno dei due candidati. Anche a Lucignano, ad esempio, non si è andati a scegliere uno dei due candidati, lo faremo il prossimo 30 ottobre. Personalmente credo che la strada sia ancora lunga e come ho detto è veramente difficile poter fare una previsione allo stato attuale delle cose". Insomma la corsa alla segreteria resta in bilico anche perchè di fatto all’appello, oltre a Lucignano, mancano anche circoli di realtà più popolose e che quindi potrebbero ribaltare i numeri di oggi e spostare (non di poco) l’ago della bilancia per l’uno o l’altro candidato. "Non mi sbilancio, mi auguro solo che vengano premiate le competenze delle persone impegnate in questo percorso" ha aggiunto il sindaco di Lucignano.