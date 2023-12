La storia dell’Arezzo è lunga un secolo. Sabato in regalo il libro de La Nazione

L’appuntamento è per domani alle 18.30 nella sala dell’Arbitro Club, in viale Gramsci. L’auditorium Felici sarà la location che ospiterà la presentazione in anteprima assoluta del volume che La Nazione ha dedicato al centenario dell’Arezzo calcio. Un libro che attraverso testi e soprattutto immagini ripercorre il secolo di storia amaranto. Non solo dirigenti, calciatori, la stessa città che cambia e cresce attorno alla sua squadra, ma anche uno spazio legato alle curiosità e su tutte quella relativa alla divise indossate dal Cavallino in questi cento anni di storia. Grazie al lavoro di Fabio Valdambrini, aretino e tifoso amaranto, ma anche noto fumettista, ecco una carrellata di maglie indossate dal 1923 ad oggi e magari non proprio note a tutti. "Ho inserito alcune maglie famose e altre storiche, legate a stagioni rimaste ben impresse nella mente di ogni tifoso" spiega Fabio Valdambrini.

"Penso ad esempio alla storica maglia azzurra portafortuna della stagione 2003-2004 utilizzata sempre in trasferta come a Lumezzane nell’esodo di massa che vide la squadra di Somma vincere in casa della diretta concorrente - prosegue Valdambrini - ma oltre alla prima maglia del 1923 ho inserito anche divise che forse non tutti conoscono, maglie e completi utilizzati una sola volta e poi accantonati. Ovviamente si tratta di una selezione che vede anche la presenza della prima maglia amaranto in assoluto della nostra storia. Un completo che venne utilizzato in una partita contro l’Orbetello il 24 ottobre 1937 e poi ovviamente la mitica maglia Fibok indossata da Menchino Neri il giorno della rovesciata, fino a quella della passata stagione, quella della vittoria della serie D".