La stoppata del presidente. Blocca il ladro al palasport

Aveva pensato di compiere un altro furto ai danni degli atleti della società di basket ma non aveva fatto i conti con il presidente che lo ha preso e consegnato alle forze dell’ordine. A raccontare quanto accaduto lunedì pomeriggio al Palasport Mario D’Agata è proprio Mauro Castelli, il patron della Scuola Basket Arezzo. "Erano circa le 20 quando accompagnando verso l’uscita dell’impianto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, e la consigliera aretina Lucia De Robertis che erano venuti in visita - racconta Castelli - Lanucci, un nostro, dirigente mi ha detto che dalle telecamere di sorveglianza aveva visto un tipo sospetto entrare nel palazzetto". La mente è subito corsa a due episodi che si sono verificati nelle scorse settimane. "Circa dieci giorni fa tre nostri atleti sono stati vittime di un furto e domenica scorsa la vittima è stata una nostra tesserata - racconta Castelli - abbiamo visionato le immagini delle telecamere e in effetti c’era un individuo sospetto, con il volto coperto in parte da un cappellino, molto simile a quello che lunedì si aggirava nei corridoi della palazzetto".

Castelli in contatto via cellulare con il dirigente che ha visto l’uomo entrare nella struttura, si precipita nella zona degli spogliatoi e proprio in prossimità del numero quattro vede un’ombra sospetta uscire dalla stanza. "L’ho bloccato subito e lui, non aspettandoselo, è rimasto sorpreso: gli è caduto dalle mani un borsello - prosegue nel racconto Castelli - c’è stato un attimo di concitazione. Il dirigente con cui ero al telefono è arrivato a darmi una mano così come Federico Fornara, un nostro atleta che stava passando nel corridoio. Il borsello era di un altro nostro giocatore che in quel momento era sotto la doccia. Il ladro era entrato e aveva rovistato tra i suoi effetti personali portando poi via il portafoglio". Bloccato lo sconosciuto, al palasport è arrivata una volante della Polizia di Stato. "Lo hanno arrestato e questa mattina (ieri, ndr) abbiamo fornito le immagini delle telecamere - aggiunge Castelli - per fortuna è accaduto tutto in una zona lontano dagli occhi dei nostri tesserati, penso soprattutto ai più piccoli". L’uomo arrestato è un 31enne che dovrà rispondere adesso dell’accusa di furto.