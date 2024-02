La squadra di Guasconi. Butali confermato alla vicepresidenza. Il piano da 30 milioni

È stato un voto unanime quello che che ha eletto come vice presidente della Giunta della Camera di Commercio Francesco Butali. Dal 2021 alla guida della Confcommercio di Arezzo, per Butali si tratta di una conferma visto che già nella precedente consiliatura rivestiva il ruolo di vice presidente. Nel proseguo della seduta la giunta ha provveduto a designare i rappresentanti della Camera di Commercio di Arezzo-Siena all’interno del Consiglio dell’Unione delle Camere di Commercio della Toscana. Francesco Butali, Fabrizio Bernini, Lidia Castellucci, Ferrer Vannetti e Massimo Guasconi saranno chiamati, il prossimo 21 febbraio, ad eleggere il nuovo Presidente di Unioncamere Toscana. Il presidente Massimo Guasconi ha inoltre presentato il "Programma pluriennale di attività", lo strumento pianificatore che guiderà gli interventi della Camera di Commercio di Arezzo-Siena per i prossimi cinque anni. E cinque sono anche i macro settori strategici che saranno declinati in obbiettivi e progetti operativi annuali: i primi due sono quelli più strettamente connessi alle funzioni istituzionali dell’ente e cioè la semplificazione, la qualità e la e-government dei servizi camerale e la regolazione del mercato e la

promozione della legalità. Si passa poi a quelle che possono essere considerate le azioni più importanti per la crescita del tessuto imprenditoriale e cioè quelle legate alla transizione digitale, ecologica e all’internazionalizzazione per proseguire con i servizi di orientamento e formazione dei nostri giovani e della neo imprenditorialità.

È stato poi confermato l’impegno per rendere i territori delle province di Arezzo e Siena più attrattivi ed integrati: vanno in questa direzione i progetti e le risorse che saranno destinate al turismo ed al marketing territoriale, all’imprenditoria femminile, alla tutela e alla promozione

delle tipicità, senza dimenticare le dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo locale che vedranno la Camera di Commercio impegnata "a supportare quei progetti necessari a rendere le nostre realtà più efficienti, più produttive e più attrattive per gli investimenti". Un ruolo importante per la realizzabilità del "Programma pluriennale" lo avranno anche l’azienda speciale "Arezzo Sviluppo", per quanto concerne gli interventi per la formazione, promozione e valorizzazione delle produzioni orafe locali e PromoSienArezzo che sarà chiamata a fornire assistenza alle piccole e medie imprese locali nel loro percorso di internazionalizzazione.

La Camera di Commercio destinerà al programma di interventi oltre 12 milioni di euro nei prossimi cinque anni, con effetto moltiplicatore nel sistema economico stimato in oltre 30 milioni di euro. Dopo la presentazione in Giunta, sarà il consiglio camerale ad approvare nella sua prossima riunione il programma.

M.M.