La spiritualità con il wi-fi a disposizione

Il turismo religioso è una novità abbastanza recente che cambia gli scenari. Il pellegrino vedeva nel sacrificio un elemento specifico dell’esperienza, il turista cerca invece qualche comodità. Qualcosa che non lo stacchi dal mondo come il benedetto (si fa per dire) wi-fi e la possibilità di fare esperienze che lo riavvicinino alla spiritualità. Chissà se il turismo può considerarsi un moderno strumento di evangelizzazione, di certo il filone delle Vie sacre e dei Cammini caratterizza la forma principale di visita: diverse amministrazioni ci stanno investendo molto, con risultati importanti. Forse ha ragione il gesuita Jean Paul Hernández che ha spiegato il fenomeno con una battuta fulminante: "Da quando la gente non va più in chiesa, sempre più spesso va nelle chiese...".

f.d’a.