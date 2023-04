La spesa santifica solo la domenica A Pasquetta supermercati al lavoro

I carrelli rientrano ai box un giorno solo. Domani, per una delle scadenze "nere" nel calendario della spesa. Più che una festa un pit-stop, con la sveglia già carica sulla mattinata di lunedì. Che sarebbe Pasquetta ma non per tutti.

Secondo un giro di ricognizione le uniche eccezioni sembrano Gala e il mondo Coop. Quest’ultimo ha deciso ormai da anni di santificare le feste principali senza eccezioni: e in effetti da tempo non capita di vederlo aperto nelle sue due sedi aretine a Santo Stefano o a Capodanno o per l’appunto a Pasquetta, per non dire delle altre. Una scelta di campo che non coinvolge però tutto il mondo degli scaffali.

Domani si fermano tutti, proviamo a resistere alla tentazione del pane fresco o della scatola di biscotti appena finita. Ma lunedì ricomincia subito la rumba.

Il gigante Esselunga scende in campo addirittura ad orario continuato e per tutto il giorno, più o meno come in qualunque giorno feriale. Lo stesso vale per le Pam, che da sempre sono state pioniere sulle aperture festive: di domenica ma anche in quasi tutte le feste comandate. Ma anche Conad ritira su le sue saracinesche, anche se la gran parte si limita all’orario mattutino, quindi dalle 8 alle 13.30. E così gli altri supermercati su piazza.

E non è nulla rispetto a quello che vedremo nei ponti di primavera, di sicuro il 25 aprile e con ogni probabilità anche il primo maggio. Difficile saper chi fermerà la musica, tutti sanno chi fermerà la spesa: nessuno.