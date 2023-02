La spesa a tavola allenta la morsa Prezzi scesi sotto la media toscana

di Alberto Pierini "Bambole, non c’è una lira" intonava la canzone del vecchio avanspettacolo. E anche gli euro non sono poi un granché: ma quei pochi cominciamo ad usarli meglio. Perché la morsa dell’inflazione resta da campioni di braccio di ferro: ma comincia ad allentarsi. L’ultimo segnale fragoroso arriva dalle rilevazioni mensili di Coldiretti Toscana. Ormai da mesi, sulla scia delle stangate arrivate dopo l’inizio della guerra, monitora l’aumento dei prezzi, con un focus particolare sulla tavola. Un po’ perché è da lì che passa l’essenziale, il pane e il companatico, e un po’ perché l’associazione agricola lo sente decisamente nelle sue corde. E stavolta la campana non è a morto. I prezzi stanno scendendo. Il calo sul complesso dell’inflazione generale aretina è del 18%, ed è il più alto della Toscana: in linea con altre città cugine ma per una volta non sotto, invertendo un trend che ha visto lievitare qui i ticket ben oltre i vicini. E cala anche la voce più critica dell’ultimo anno: l’inflazione a tavola, il prezzo dei prodotti alimentari. Nel nostro caso il calo è dell’8%. In questo campo usciamo sempre dal coro: c’è chi è sceso meno di noi, come Massa e Pisa, e c’è anche chi...