La speranza che va oltre il dolore

Maria Pia sta costruendo il sogno di Federica. Lo hanno condiviso quando studiavano insieme Ostetricia, all’università, pensato nei momenti in cui ragionavano sul futuro. Per entrambe aveva un nome: Africa. Andare a imparare il mestiere sul campo e aiutare le donne a far nascere i figli in sicurezza. Era tutto deciso. Poi una notte di ottobre Federica ha lasciato i suoi sogni sull’asfalto di una strada, un terribile incidente che le ha spezzato la vita. Eppure, nello strazio del distacco, la famiglia ha trovato la forza di portare avanti il progetto di Federica. La raccolta di fondi consentirà a una ragazza che studia ostetricia di realizzare ciò che Federica non ha potuto fare. È un atto d’amore senza confini. È la memoria che diventa patrimonio di tutti.

LuBi