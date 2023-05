La speranza che rompe quella gabbia

Icasi aumentano. Una progressione che ogni anno porta a galla 170 nuovi casi. Nell’Aretino sono già 3500 le persone colpite dall’Alzheimer ma gli specialisti dell’Asl dicono che il fenomeno non si arresta. La malattia entra nelle famiglie e spezza equilibri, rompe convivenze, devasta la vita di chi si ammala e di chi sta accanto. La speranza di uscire dal tunnel dell’oblio per le persone che manifestano i primi segnali arriva dalla ricerca scientifica di un’azienda aretina che investe in innovazione e ha sviluppato e brevettato un prodotto in grado di fermare l’avanzata dell’Alzheimer nelle forme lievi. Una barriera che protegge le cellule cerebrali minacciate. E’ una speranza per tanti, un nuovo traguardo per la scienza, un orgoglio di casa nostra.

LuBi