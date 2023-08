La Soprintendenza apre la strada La basilica e le misure d’emergenza Il vescovo: "Faremo la nostra parte"

di Alberto Pierini

"Stiamo cercando la strada più veloce per dare la risposta ad un’emergenza". Gabriele Nannetti ha sulle spalle la Soprintendenza che regna su tre province: Siena, Arezzo e Grosseto. Equivale ad una scrivania sulla quale i fascicoli sono più numerosi dei bastoncini dello Shangai, il gioco di una stagione poco digitale ma più umana. Ma malgrado tutto ha le idee chiare sulle priorità.

"La situazione della Pieve l’abbiamo affrontata fin dal primo momento e di petto": già in una precedente intervista a La Nazione aveva esaltato il ruolo e l’impegno dei suoi funzionari. Che poi sono il presidio aretino di una gestione larga tanti, troppi chilometri.

"Ricette definitive non ci sono: ma ci stiamo muovendo". Nel piatto c’era un paradosso. Un buon finanziamento stanziato anni fa per la messa in sicurezza statica della Pieve. Ma fatalmente ancora nessun euro per la fragilità delle colonnine: una è crollata, altre sono state ingessate, le mantovane coprono buona parte della facciata come una scatoletta di tonno.

"Stiamo provando a sfruttare una parte di quei contributi per iniziare l’intervento anche sulla facciata". Nessuna intenzione di rinunciare al campanile, beninteso. Si tratta di blindarlo sul piano antisismico e non è un’operazione rinviabile. Anche perché i fondi sono legati ad una legge del 2016. E’ attualmente in corso il completamento del progetto esecutivo. Lo scenario prospettato a luglio dallo stesso Nannetti prevedeva la consegna dei lavori entro la fine dell’anno.

Una parte di quelle risorse sono state già sfruttate per gli studi preparatori, ce n’è una fettina che potrebbe essere dirottata sulle prime misure? Secondo Nannetti sì.

Ma forse conta ancora di più che la Pieve stia scalando la hit parade delle priorità delle Belle Arti. Sicuramente un risultato dovuto a tanti fattori.

Da una parte l’allarme lanciato subito dal parroco don Alvaro Bardelli. Dalle colonne del nostro giornale aveva chiesto alla città, senza toni sopra le righe, di cominciare a farsi carico del futuro della chiesa. Anche semplicemente spingendo per trovare una soluzione ravvicinata. "Evitiamo – disse allora – resti coperta dalle impalcature per anni". No, la sua chiesa così no.

E anche stavolta è lo stesso Vescovo Andrea Migliavacca a rilanciare. "Credo siano stati fatti interventi importanti in un tempo breve: la risposta sta arrivando". Le risorse deve trovarle lo Stato ma come un mese fa non si tira indietro. "Nel reperimento delle risorse faremo la nostra parte e don Alvaro lavora in questa direzione".

Nella partita un ruolo importante lo aveva giocato anche l’architetto Donatello Grifo, con una serie di sopralluoghi e ricognizioni nei giorni immediatamente successivi al crollo. Un crollo che a giugno aveva messo in discussione perfino il passaggio del corteggio storico e delle letture del bando da parte dell’araldo: salvati dai ponteggi piazzati a tutela dei passanti e della stessa facciata.

Una facciata le cui lamiere brillano al sole rovente di agosto. Non sta bene neanche il lato opposto, quello dell’abside su piazza Grande. I colonnini, visibili a occhio nudo grazie alle tribune della Giostra, non sono meno degradati di quelli davanti. Lì c’è una rete, niente a che vedere con le mantovane ma di protezione. Il prossimo incrocio da brivido è con la Città di Natale, in caso di apertura del cantiere. Ma i lavori non possono aspettare: la Pieve ancora meno.