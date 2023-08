La solitudine di chi esce dal gruppo

Non riesce a capacitarsi di essere diventato famoso solo perché ha fatto festa a Ferragosto. No, anche perché se fosse così vorrebbe dire che siamo un popolo di eroi, tutti pronti a gettarci sull’amaca del 15 agosto. A Nico Vanni tutte le ciambelle riescono con il buco, da fornaio provetto se lo può permettere. Ma per una volta il buco conta più del pane. Quella giornata di riposo, senza la sveglia a mezzanotte e la lievitazione alle tre: si è fermato, per la prima volta in un anno. E il mondo si è voltato a guardarlo stupito. Ricordate i telefilm anni ’60 sul "Prigioniero", l’unico ribelle in un’isola dove tutti facevano le stesse cose? Ecco, Nico si sente un po’ così. Tutti lo sostengono, tutti gli dicono bravo. Ma sotto sotto ha paura di restare solo. Il destino dei ribelli.

