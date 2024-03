La Sindone di Torino. Al via le conferenze al Roseto Fineschi

Oggi alle 16, 15 è in calendario il primo appuntamento della nuova stagione di conferenze al Roseto Fineschi di Cavriglia dal titolo "La Sindone di Torino: l’evidenza medico-scientifica dietro il telo funerario e le possibili cause di morte di Gesù", a cura di Salvatore Mangione (Storia della Medicina e Scienze Umanistiche – Thomas Jefferson University di Filadelfia). Si prosegue domenica 17 marzo alle 16, 30 con l’incontro a cura di Fulvio Ducci dal titolo "Jean Jacques Rousseau e la botanica del suo tempo". Il terzo evento si svolgerà domenica 7 aprile alle ore 16, 30 con relatori Antonella Fineschi e Andrea Ventura e sarà dedicato al "Terzo Padiglione. Dal fronte della Prima Guerra Mondiale all’Ospedale Psichiatrico di Arezzo. Analisi delle cartelle cliniche". Il ciclo di conferenze si concluderà domenica 21 aprile alle ore 16 e 30 con l’incontro a cura di Cristiano Riminesi e Rachele Manganelli del Fà (Consiglio nazionale delle Ricerche) dal titolo "La diagnostica per il restauro: l’esempio della Cappella Brancacci". Tale contenitore di eventi testimonia l’attenzione da sempre data dall’Associazione Roseto Botanico di Cavriglia "Gianfranco e Carla Fineschi" a temi dal forte impatto culturale e che richiamano una platea di interessati, desiderosi di approfondire argomenti spesso poco noti al grande pubblico.