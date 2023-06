La simulazione tra ritardi e proteste I titolari in lizza nel cuore della notte

di Sonia Fardelli

Un lungo tira e molla andato avanti per novanta minuti prima di decidere di scendere in lizza. Alla fine sono le 23 inoltrate quando iniziano le prima carriere delle riserve e cadono alcune gocce di pioggia. Una situazione in cui la piazza ha lungamente fischiato. I titolari hanno corso a tarda ora, con tanta gente che ha deciso di abbandonare le tribune in anticipo.

Le ruspe in piazza Grande hanno lavorato ininterrottamente dalle 21 alle 22.30 per cercare di rimediare alla lizza compromessa, nonostante il telone, soprattutto alla partenza vicino Pozzo e nella zona dove i giostratori frenano dopo l’impatto con il Buratto.

Due zone in cui, per motivi vari, l’acqua tende sempre a ristagnare, nonostante la copertura.

Il modo di gestire l’imprevisto maltempo da parte dell’organizzazione non è piaciuta ai protagonisti della sfida al Buratto, agli addetti ai lavori e al pubblico. Sarà necessaria l’edizione di settembre per valutare in pieno il valore della novità introdotta quest’anno sulle prove settimanali che ieri sono saltate.

Elia Cicerchia guarda la lizza mentre attende il summit tra rettore, capitani e organizzatori: "Dispiace vedere la lizza di piazza Grande in queste condizioni - dice - è molto meglio quella che abbiamo al quartiere. È vero che quella è una struttura fissa e questa terra riportata in una piazza, ma così non va. Non possiamo rischiare per delle semplici prove".

Dice la sua anche Martino Gianni neo allenatore di Porta Sant’Andrea, ma veterano della Piazza scuote la testa: "La nuova formula della simulata poteva essere buona e la tanta gente nelle tribune lo dimostra. Ma un’occhiata alla lizza poteva essere data un po’ prima".

Rimangono perplessi anche il rettore Roberto Felici e il capitano Lorenzo Casini di Porta del Foro: "Due giorni di prove sono sufficienti per il nuovo regolamento per correre Giostra, ma possono anche non bastare per prepararsi adeguatamente. E per aggiungere un giorno serve una delibera d’urgenza fatta dalla giunta".

Un sentimento di malessere diffuso anche tra i giostratori titolari di riserva in attesa dietro le Logge Vasari di sapere se la simulata si farà o no.

Sono circa le 22.30 quando già tanta gente ha deciso di abbandonare le tribune e tornarsene a casa che la decisione in un vertice tra dirigenti dei quartieri, il maestro di campo Gabriele Veneri e il consigliere delegato Paolo Bertini. Si decide di giostrare dopo una serie di precauzioni suggerite dal veterinario Roberto Gottarelli.

Nell’attesa delle carriere anche qualche momento di tensione in tribuna, dove sono state sequestrate bandiere ai quartieristi di Porta Sant’Andrea. Poi si parte, con la piazza che si svuota pian piano anche per le lungaggini tra una carriera e l’altra.