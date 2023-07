La sicurezza premia Pieve Un milione in più dal Pnrr "Subito interventi negli edifici"

di Claudio Roselli

Un premio dal Pnrr alla progettualità dimostrata dal Comune di Pieve Santo Stefano. Proprio qualche giorno fa, è arrivato un altro milione di euro che verrà impiegato per la messa in sicurezza sismica del campanile e dell’ala dell’annesso edificio attualmente occupato dalla Stazione del Carabinieri, che presto si trasferirà di un centinaio di metri nell’immobile ex Corpo Forestale. Il Comune pievano è stato assegnatario di questo importante contributo a fondo perduto destinato proprio alla sicurezza degli edifici e del territorio. "Sempre per interventi di ristrutturazione – ha specificato il sindaco Claudio Marcelli (nella foto) – sono arrivati anche 480mila euro da parte della Regione Toscana. Con la sistemazione dei locali in cui ha ancora sede l’Arma dei Carabinieri, avremo spazi a piano terra nei quali ubicheremo gli uffici comunali con anche l’abbattimento delle barriere architettoniche; per ciò che riguarda i due appartamenti a disposizione dei Carabinieri che si libereranno, decideremo in consiglio comunale: forse vi sposteremo gli archivi".

E per ciò che riguarda lo stato dei lavori finanziati con il Pnrr che vi vede assieme a Badia Tedalda? "Stiamo andando avanti con il primo stralcio del bike park, con la pista ciclopedonale di via del Mulino lungo il corso del Tevere e con il campo da padel nella zona del murales dipinto sulla parete della palestra. Abbiamo poi acquistato sia le attrezzature per la preparazione del nostro tortello, che quindi sono a disposizione della Pro Loco del paese, sia le biciclette per il bike park. Sono peraltro in corso – prosegue Marcelli – i lavori sul tetto del teatro comunale "Giovanni Papini" per un importo di 200mila euro, sempre attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altri 170mila sono stati stanziati per l’aggiornamento dell’informatica della macchina comunale". Ma c’è ancora dell’altro: "Una somma altrettanto significativa di 180mila euro servirà per il completamento della nuova biblioteca con tanto di sala multimediale", ha concluso il primo cittadino pievano. Proprio a Pieve, attorno alla palestra, sta sorgendo un vero e proprio centro sportivo che fungerà da riferimento per il paese intero.