La sfida di Oro Arezzo Più giovani e donne con l’alta tecnologia Così la via della rinascita

di Federico D’Ascoli

Chi si ferma è perduto. E chi lascia indietro temi fondamentali come i giovani, le donne e la sostenibilità non guarda al futuro.

Oro Arezzo numero 42 non può semplicemente guardarsi allo specchio e vedere numeri brillanti: siamo la prima provincia esportatrice di beni preziosi con 3,2 miliardi di euro, il 31% del totale nazionale, e sede di un distretto che nel 2022 ha registrato una crescita delle esportazioni del 19% sul 2021.

Il vento in poppa c’è perché il taglio del nastro alle 11.30 non saluti solo le autorità presenti ma anche un nuovo modo di fare impresa. Italian Exhibition Group, guidata dal presidente Lorenzo Cagnoni, ha investito molto su questa edizione e conta su risultati di livello.

Dalla manifattura al design, dalle tecnologie alla sostenibilità, fino alla formazione degli operatori. Più di 350 le aziende che espongono e oltre 400 i buyer ospitati, provenienti da 55 Paesi. Ci saranno gli affari, certo, milionari ma anche coperti da comprensibile riserbo.

Il risultato vero della fiera orafa di primavera è attrarre i giovani talenti, avvicinare le nuove generazioni e far conoscere loro le tante e variegate opportunità offerte dal settore orafo. Il numero di nuovi occupati richiesto dalle aziende orafe per affrontare il ricambio generazionale nei prossimi 5 anni si avvicina al 10% del totale della forza lavoro attuale: circa 10 mila persone con l’indotto. Oro Arezzo guarda ai giovani con la vetrina delle creazioni in concorso a Première, quest’anno dedicato al tema della luce e aperto agli studenti delle scuole orafe.

L’altra parola chiave è sostenibilità ambientale e sociale in oreficeria, a partire dalla materia prima. "Oro etico certificato: soluzioni per l’acquisto di materia prima sostenibile" è il tema di un incontro con relatori illustri. Tema che si sposa con l’innovazione di processo per realizzare prodotti nel rispetto dell’ambiente e della salute, tema al centro di un altro incontro. L‘export del settore orafo italiano, dopo gli aumenti superiori al 30% in valore dei primi due trimestri del 2022, ha registrato un +14,6% nel terzo trimestre e un +5,4% nel quarto.

Numeri che fanno ben sperare.