La serata dell’impresa tutta al femminile con Impresa Donna

Confesercenti ha riunito le titolari delle aziende femminili aderenti ad Impresa Donna per una serata all’insegna dell’incontro e del confronto. Entusiasmo e giovialità sono stati gli ingredienti che hanno reso ancor più gustoso l’aperitivo organizzato al Caffè Via Veneto in via Vittorio Veneto. "Una serata all’insegna del buon umore" ha detto la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi "e della programmazione per calendarizzare incontri tra donne che hanno in comune la voglia di fare impresa".