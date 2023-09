La semplicitàdell’altruismoche fa notizia

Sono contento ma ho fatto solo ciò che dovevo. Lo ha detto ieri Alessandro Dioni: ha salvato un uomo dall’infarto grazie a un defibrillatore che aveva imparato a usare a scuola. Per questo è stato premiato in Regione e lunedì sarà insieme al presidente Mattarella all’inaugurazione dell’anno scolastico. Ha ragione Alessandro: ha soltanto fatto ciò che doveva, ma in un mondo egocentrico ed egoista il suo gesto va controcorrente. Essere cattivi va di moda, soprattutto su quei social che i giovanissimi frequentano fin troppo. Lì ogni forma di altruismo può essere etichettata come inutile buonismo. E invece proteggerci a vicenda è una scelta che riconcilia con la vita. Grazie ad Alessandro, eroe semplice di appena 16 anni.