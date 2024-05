"La scuola spezzi il monopolio social". Artini rilancia il ruolo dei prof e il valore della formazione

Si chiama "Sociologia della politica" il nuovo incontro che Alessandro Artini, docente di sociologia dell’educazione all’università di Siena e presidente associazione presidi Toscana, terrà nell’aula magna del liceo scientifico, alle classi 4A e 5S. Il professore torna in cattedra per la scuola di educazione civica promossa dall’associazione "Tra Tevere e Arno", presieduta da Stefano Tenti.

Professore su cosa verterà la sua lezione?

"Il mio compito è dare indicazioni di educazione civica muovendo da un ambito disciplinare che è quello delle scienze sociali e politiche, questa la mia formazione. Muoverà da un pensiero di Max Weber, che sostiene come gli insegnanti devono astenersi dal formulare un giudizio di valore che abbia un significato politico".

L’idea del padre del pensiero sociologico si avvicina alle basi della scuola di educazione civica...

"Weber usa parole irridenti verso i profeti in cattedra, tanto più quelli che si occupano di scienza politica, mai dovrebbero propagandare il proprio pensiero, come invece purtroppo accade. Sì, questo tema è molto attinente alla natura di questa scuola".

Di cosa altro parlerà?

"Prenderò in esame un saggio "L’ipocrisia virtuosa". Il titolo è un ossimoro, spiega come, saper frenare la propria convinzione di assolutezza, in fondo nasca da senso civico; saper mantenere le distanze coi propri convincimenti interiori diventa una questione di rispetto verso l’altro, ha a che fare con la tolleranza".

E ancora...

"Parlerò del concetto di nazione. Oggi siamo di fronte a nazionalismi aggressivi, in Ucraina ne abbiamo avuto un esempio?".

E poi dell’Europa…

"L’Europa è nata sulla base di un percorso compiuto da alcune Élite europee che lo hanno portato avanti, ma sarebbe il momento di riflettere sul carattere democratico dell’intero sistema".

I giovani sono interessati?

"È necessario che la scuola e l’università sappiano interagire coi giovani. Il punto è che molti di loro vivono sui social, dove praticano l’educazione sentimentale e sessuale. C’è una mancanza di socialità, siamo di fronte ad una folla solitaria. Questi processi di introversione talvolta comportano il ritiro sociale, per questo le istituzione educative dovrebbero muoversi in modo diverso. Non si può più pensare alle 18 ore di cattedra e stop. I ragazzi non sono indifferenti all’emotività, hanno una loro sensibilità. Si deve intervenire in modo educativo per far prevalere il lato civico".

Che ruolo sta giocando la scuola di educazione civica?

"Quando un nucleo di persone, a prescindere dalle proprie idee politiche, ritiene di poter svolgere un progetto di valore civico, questo di per sè ha già valore civico".