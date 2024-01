La scuola per pastori raddoppia. Già arrivate ottanta domande. Ma i posti disponibili sono otto

di Sonia Fardelli

Sono già arrivate 80 domande per gli 8 posti disponibili per la Scuola per pastori 2024. Le iscrizioni scadono a fine mese e sicuramente si arriveranno ancora altre domande. Gli organizzatori prevedono di toccare le cifre dello scorso anno con 167 persone interessate. Gente in arrivo da tutta la penisola desiderosa di cambiare lavoro e stile di vita, lasciando la città per immergersi nella natura. "Il trend è esattamente quello dello scorso anno – dice Luca Santini presidente del Parco delle Foreste Casentinesi – ci sono persone di ogni ceto sociale, sesso ed età. Si va dai 18 fino a 50 anni. Gente che ha finito gli studi e cerca una prima occupazione, ma anche persone che hanno già un lavoro e che vogliono cambiare attività con un mestiere che consente loro di vivere in mezzo alla natura, allevando animali, con ritmi molto più lenti e a misura di uomo".

Un nuovo successo con un alto gradimento dunque per la scuola per pastori?

"Lo scorso anno si è trattato di una novità – continua Santini – e le tante domande potevano essere dovute a questo. Quelle di quest’anno sono la conferma che c’è tanto interesse verso il mondo della pastorizia".

E il primo anno di scuola pastori ha dato importanti frutti con alcuni giovani che hanno già aperto una propria attività. "Alcuni sono stati assunti ed altri hanno dato vita a nuove aziende – spiega Santini – Questo vuol dire che la scuola è valida e che anche la selezione che abbiamo fatto lo scorso anno, scegliendo tra tante domande, è stata quella giusta. Abbiamo infatti cercato di prendere le persone più motivate e che secondo noi volevano proprio diventare pastori e non fare solo una semplice esperienza".

Scuola pastori dunque per creare nuovo lavoro, ma anche per tutelare il Parco e il suo habitat?

"Uno dei nostri obiettivi è proprio questo. Con la scuola pastori puntiamo a difendere i pascoli, a tutelare le aree aperte ed evitare che queste vengano assorbite dal bosco. Difendere i pascoli significa infatti difendere la biodiversità del Parco: tante specie di fiori, tutti gli insetti impollinatori e anche certi anfibi che vivono e si riproducono negli abbeveraggi di pecore e capre. Anche a tutto questo puntiamo con la scuola per pastori".