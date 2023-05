La scuola per autisti di Autolinee Toscane Nuova classe da 20 addetti per Arezzo

Nata a maggio 2022, ha avviato una classe di conducenti al mese. E l’Accademia di Autolinee Toscane che chiude il suo primo e straordinario anno con 223 nuovi autisti formati e assunti. "Aperta una strada innovativa nel reclutamento del personale", spiega Autolinee che ricorda che il portale online è sempre attivo per iscriversi alle nuove classi che partiranno in estate . La scuola che forma gratuitamente e assume i nuovi autisti di Autolinee ha visto 223 neo-autisti assunti, di cui 76 già alla guida dei bus di Firenze e della Toscana; 11 classi già operative, altre 2 in rampa di lancio. Ciò ha consentito di tamponare la carenza di autisti e che ha immesso nuovi conducenti formati secondo gli standard del gruppo.

Le ultime due classi sono appena partite, in rampa di lancio due nuove classi che debutteranno a inizio dell’estate: una di 20 addetti è destinata al Dipartimento Sud Arezzo-Siena. In autunno partirà un nuovo ciclo di formazione.

"Il successo di Accademia si riscontra non solo nei numeri: la sua formula sta ispirando altre aziende del Tpl – spiega Gianni Bechelli, presidente di Autolinee Toscane – Accademia ha aperto una strada moderna per il reclutamento del personale di guida, in un periodo storico che, come sappiamo, è difficile a causa della carenza di autisti e della forte contrazione dell’offerta. Su questa formula Autolinee Toscane ha creduto fortemente e ha investito risorse proprie". Nel suo primo anno di vita Accademia ha adattato la sua formula alle diverse tipologie di candidature pervenute: è partita come percorso di apprendistato professionalizzante per i giovani under 29 senza le patenti D e CQC, poi si è aperta anche agli over 29 e a chi ha la patente D.