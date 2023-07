La scuola e quel rapporto sfilacciato

Quello che si è chiuso a giugno è stato il primo anno scolastico senza le conseguenze della pandemia, i cui effetti a lungo termine si fanno sempre sentire. Se, dopo tre anni, si è tornati alle lezioni in presenza non è ancora arrivato il momento di dichiarare chiusa l’emergenza. Oltre il 60% dei ragazzi soffre disturbi e disagi connessi al mutato contesto sociale post-Covid, ha detto una recente riscerca: in più c’è la riorganizzazione della rete scolastica, prevista dalla legge di Bilancio i cui effetti nella nostra provincia sono tutti da valutare. Mancano i bidelli, come scriviamo oggi ma quello che preoccupa è il rapporto tra scuola e famiglie che si sta sfilacciando: riannodare quei fili è la vera priorità.