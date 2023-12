La scuola Buonarroti è al freddo. Studenti a casa per due giorni. Lavori immediati all’impianto

Due giorni senza lezioni alla scuola media inferiore "Michelangelo Buonarroti" di Sansepolcro. Il primo ieri, il secondo oggi. Con provvedimento adottato dall’amministrazione comunale nel tardo pomeriggio di mercoledì, il sindaco Fabrizio Innocenti ha deciso la chiusura temporanea del plesso, al fine di permettere lavori "urgenti" all’impianto di riscaldamento da parte dei tecnici incaricati. Questa dunque la risposta data ai rappresentanti dei genitori, che nella nota del giorno precedente ricordavano come, al di là del blocco verificatosi lunedì, il problema in questione fosse già stato più volte posto all’attenzione dalla dirigente scolastica. E l’altro ieri, proprio i rappresentanti dei genitori sono stati ricevuti dal primo cittadino, dal vice Riccardo Marzi, dall’assessore Mario Menichella e dal responsabile dei lavori pubblici, ingegner Paolo Quieti. "È stato un tavolo di confronto che, nonostante qualche immancabile e comprensibile discussione, ha – dichiarano in una nota i genitori – ha portato alla decisione dei due giorni di chiusura a causa delle temperature troppo basse nelle aule. Inoltre, sono stati programmati alcuni lavori: il primo, più urgente e speriamo risolutivo, viene effettuato immediatamente, nei giorni di chiusura della scuola.

Gli altri, a seguire, prevedono anche l’installazione di dieci apparecchiature monosplit con linee indipendenti esterne". Entro la giornata di domenica 3 dicembre, i genitori sapranno se il primo intervento sarà stato sufficiente o se ne servirà un altro (già individuato e organizzato in ogni caso) per far ripartire l’impianto. "Ci auguriamo tutti che tutto vada per il meglio – si legge nella nota - e che lunedì 4 dicembre la scuola possa riprendere i ragazzi in un clima più accogliente. I rappresentanti continueranno intanto a collaborare con la scuola e con il Comune per vedere sempre garantito il benessere di tutti gli studenti".

Vacanze forzate, quindi, per gli studenti della "Buonarroti", ma con la garanzia di un rientro che possa permettere loro di stare in classe senza condizionamenti legati al freddo di questi giorni, che è destinato a diventare pungente in quello che è stato il primo deciso attacco d’inverno a Sansepolcro e in Valtiberina. Di certo, collaborazione e dialogo hanno prodotto un risultato, in attesa della soluzione definitiva del problema.