La scossa di Frida, l’orma del rock Notte Springsteen con Arezzo Wave

di Alberto Pierini

AREZZO

L’estate brucia sul tetto della città. La Fortezza diventa in pianta stabile il cuore degli spettacoli. Non può permettersi ancora eventi a tutta folla. Malgrado gli interventi sulla zona del cisternone e quindi il consolidamento del prato, quasi impossibile andare oltre gli 800 spettatori, complice la carenza di sufficienti uscite di sicurezza. Ma intanto la terrazza sul centro brulica di appuntamenti.

Il cartellone completo, dopo una serie di anticipazioni via via fioccate nel corso dei mesi, è stato lanciato ieri dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dal Comune.

Confermate le date già nel carniere e sulle quali è già scattata da tempo la prevendita. La novità forse più gustosa è il nuovo coinvolgimento di Arezzo Wave. Lo storico festival di Mauro Valenti continua a proporre eventi anche in Europa: ma stavolta entra dalla porta principale, dell’estate aretina e della Fortezza.

Una serata intrigante e naturalmente al sapore di rock. Perché il 17 luglio è una di quelle date da mettere in agenda. Una serata dedicata al boss, Bruce Springsteen. Senza di lui, perché sennò di prati sulla Fortezza ce ne vorrebbero decine.

Ma le nozze d’oro del primo disco storico ("Greetings from Ashbury Park") sarà festeggiata con i vincitori dei contest nazionali, dalla stessa Wave a Noi & Springsteen, ma anche con video e ospiti nazionali, in un mix che Valenti renderà di sicuro intrigante.

Il giorno dopo un’altra ospite di prestigio: Frida Bollani Magoni. Doppia figlia d’arte, mamma e papà sono Petra Magoni e Stefano Bollani, e lei sembra averne preso il meglio. Spazia dalla voce splendida al pianoforte agli altri strumenti che domina da par suo.

Alla letteratura toccherà l’onore della prima: il 24 e il 25 giugno, la due giorni dei lettori, al centro l’incontro con i cinque finalisti del Premio Strega. Poi largo alla notte Ranieri: ma a lui sarà riservato il Prato del 12 luglio, impossibile stringere a ottocento i suoi fans aretini i. E ancora gli omaggi a Calvino, tra spettacoli e tour allestiti in città.

Il 21 luglio sarà il turno di Paolo Ruffini, lo spazio comico scelto per il 2023, dopo che un anno fa c’era stato tra gli ospiti Panariello. Il 22 luglio uno degli eventi di punta: Alice con i successi di Battiato, in uno spettacolo che è carico delle emozioni di chi svela agli altri un compagno di strada e di palcoscenico. Uno squarcio teatrale è riservato a Shakespeare, in una serie di monologhi tutti al femminile: metti una sera d’estate con Ofelia, Giulietta o Desdemona.

E le donne saranno in assoluto le regine della Fortezza. Non solo Frida, non solo Alice: anche Raffaella Carrà, sul cui personaggio è centrato il musical che ne racconta i successi artistici. E ancora Nadia, attesa il 28 luglio, stessa spiaggia, stessa rocca.

E va invece sul filo del rock la serata tributo ai Pink Floyd, il primo agosto, sulle orme di Dark Side of the Moon. Non siamo ancora agli appuntamenti che richiamino pubblico dal resto della Toscana o da mezza Italia ma intanto sono solo un ricordo le estati del silenzio.La città prova a tornare protagonista sotto le stelle. "Sono spettacoli di alta qualità da giugno a settembre in una cornice suggestiva e unica come quella della Fortezza" spiega il direttore della Fondazione Lorenzo Cinatti.

"Teatro e musica si alterneranno offrendo un programma di andare incontro ai gusti più diversi". Come spesso succede resta un fanalino di coda: il cinema, tra gli spettacoli forse quella più in crisi. Ma la settimana prossima riaprirà l’Arena Eden, il centro di gravità estivo dei grandi film. Hai visto mai?