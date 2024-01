La Scorrida trasloca. In piazza San Domenico l’edizione 2024

Trovata una nuova location per l’edizione estiva de La Scorrida. La popolare manifestazione di beneficenza, che fino a poco tempo fa si svolgeva a Quarata, il prossimo luglio andrà "in scena" in una delle piazze più belle e più amate di Arezzo: piazza San Domenico. "Un luogo di interesse storico artistico notevole - spiega il patron dell’evento Francesco Duranti - che per una sera ospiterà questa manifestazione dalla doppia valenza, divertimento e solidarietà. In collaborazione con Casa Thevenin, alla quale sarà poi devoluto il ricavato, il 6 luglio 2024 potremo assistere a una serata favolosa nella splendida piazza San Domenico in Arezzo, in compagnia di dilettanti allo sbaraglio e ospiti di eccezione".La kermesse da anni ospita i "dilettanti allo sbaraglio" e riserva ogni volta sorrisi e buonumore al pubblico e agli stessi partecipanti. Una giuria di professionisti e madrine d’eccezione fanno poi da cornice allo spettacolo che anche quest’anno promette sorprese e divertimento.