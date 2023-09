La scelta di Conad: mano tesa alle famiglie

Una iniziativa concreta per contrastare gli effetti dell’inflazione che erode il potere di acquisto delle famiglie: questa la scelta di Conad Nord Ovest che aderisce con l’intera rete e i suoi 589 punti vendita al "Trimestre anti inflazione", l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy e sottoscritta dalle associazioni della distribuzione e del commercio, tra cui Ancd-Conad. Conad Nord Ovest partecipa all’iniziativa offrendo nei propri punti vendita oltre 600 prodotti a marchio a prezzi calmierati: "In risposta alle recenti iniziative governative, confermiamo il nostro impegno aderendo al Trimestre anti-inflazione e ribadiamo il dovere, come grande distribuzione, di continuare a fare la nostra parte, sostenendo le famiglie" dichiara Adamo Ascari, amministratore delegato di Conad Nord Ovest. "Aderiamo con il paniere ‘’Bassi e Fissi’’, un gruppo di prodotti a marchio che combinano qualità e convenienza. ‘’Bassi e Fissi’’ è un’iniziativa che portiamo avanti da dieci anni a salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie. Un obiettivo che perseguiamo anche attraverso i nostri distributori di carburante a marchio, che tanto stanno facendo per calmierare il mercato – ribadisce Ascari – e con le parafarmacie Conad, gli ottici e i petstore Conad, tutti concept ideati per garantire accessibilità, sicurezza, convenienza e rispondere alla richiesta di una spesa comoda, moderna e completa. Rinnoviamo quindi con determinazione il nostro impegno, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla costruzione di un’economia futura resiliente e al servizio di tutti".