La scelta di Colcitrone Paffetti, brivido da deb

Prima bollatura dei cavalli con tanto di cerimonia in San Francesco per la Giostra di notturna. E l’iniziativa ha ottenuto subito il consenso degli appassionati di Saracino. Ieri mattina piazza San Francesco era gremita di persone accorse, nonostante il giorno lavorativo, per assistere alla bollatura dei cavalli e all’investitura dei giostratori. Un atto alla fine formale, ma al quale i quartieri tengono molto. Il capitano Lorenzo Casini ha affidato le sorti di Porta del Foro a Davide Parsi e Francesco Rossi. Marco Geppetti di Porta Santo Spirito ha rinnovato la fiducia a Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci, mentre Andrea Gavagni di Porta Sant’Andrea ha investito come suoi giostratori Saverio Montini e Tommaso Marmorini. Alberto Branchi per Porta Crucifera ha consacrato la sua nuova accoppiata: l’ormai veterano Lorenzo Vanneschi e il debuttante Niccolò Paffetti. Tolti anche gli ultimi veli sui cavalli da Giostra. Per Porta del Foro in lizza ci saranno Rocky e Biancaneve, per Santo Spirito Doc e Olympia, per Porta Sant’Andrea Syria e Conte Darko e per Porta Crucifera Pinocchio e Rosa de Moscheta. Il solito gruppo di cavalli che ha corso anche la sfida al Buratto del settembre dello scorso, con il solo inserimento di Rosa che debutterà sulla lizza, come del resto il suo cavaliere.

Ieri mattina sono stati fatti anche gli ultimi controlli veterinari da parte del professionista Roberto Gottarelli, che ha dichiarato di aver trovato in buone condizioni tutti i cavalli. Con una buona preparazione sia dal punto di vista fisico, che della resistenza e del cuore.

So.Fa.