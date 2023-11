La scelta del ritorno alla terra

Non c’è solo la scuola per pastori del Parco nazionale delle foreste casentinesi che ha fatto registrare oltre 160 domande per 8 posti. Siamo un Paese per giovani ma solo negli agriturismi: uno su quattro è gestito da under 35, dicono i dati presentati in occasione di Agrietour. Raccontiamo la storia di due di loro, ben sapendo che il ritorno dei giovani alla terra sta diventando un fenomeno ormai generale. Dopo anni in cui molti ragazzi guardavano all’agricoltura e all’allevamento con disinteresse, oggi un numero crescente di giovani con istruzione superiore considera l’agricoltura come uno sbocco professionale: forse perché in un mondo digitale si è affascinati da un’attività reale e dalla vita all’aria aperta. I nuovi contadini cambieranno il mondo?