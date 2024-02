La scalpellina che ha detto no al Vaticano

Il Vaticano? "Sto meglio qui". Qui, tra le montagne del Casentino e il silenzio di una terra ricca di mestieri. Come quello di chi scolpisce la pietra e dà vita alle forme. Alice ha 22 anni e tiene stretta una scelta che da Roma l’ha riportata nel luogo dove è nata e dove sogna di aprire la sua bottega d’arte. Ha detto no al Vaticano che le ha offerto un lavoro sicuro per inseguire quel sogno. Che ora diventa realtà, perchè ad accompagnarla e sostenerla saranno gli artigiani di Cna. "Un esempio per i nostri giovani sul valore dell’artigianato, spiega Edi Anasetti, direttrice dell’associazione di categoria. Anche lei ha scelto: "adotterà" la ragazza e la seguirà nell’iter per aprire la sua bottega. Un passo concreto, come lo scalpello di Alice che modella la pietra.