La sanità protegge i suoi uomini Nuova rete al pronto soccorso Più controlli e ipotesi body-cam

La sanità protegge i suoi uomini: e soprattutto le sue donne, visto che nei dati emersi dalla giornata sugli aumenti di violenza nelle corsie sono soprattutto loro nel mirino. Nel mirino di chi perde la testa, di chi è stanco di aspettare al pronto soccorso, dei malati nelle condizioni più fragili: insomma dei pazienti non troppo pazienti.

In un anno gli episodi si sono raddoppiati. E i reparti più delicati restano il Pronto Soccorso, il 118 e come sempre quelli legati alle dipendenze e al disagio mentale.

Cosa fare per difendere infermieri e medici nel mirino? La Asl ha deciso non di rompere gli indugi, perché da anni è una delle priorità, ma di accelerare. E la conferma arriva dalla direttrice sanitaria Simona Dei. "Stiamo cercando soluzioni su tutti i fronti" conferma con decisione.

La prima, forse meno ad effetto ma a volte più efficace, corre sul filo delle norme. "Stiamo rafforzando la procedura aziendale pensata per lavoratori e lavoratrici che incrociano il clima di tensione". Addirittura già portata in direzione alla metà di febbraio. Un pacchetto complessivo: consulenze da parte dei medici competenti, il supporto legale, la denuncia centralizzata. In sintesi: l’azienda a farsi carico di chi subisce quello che subisce sul lavoro. "E’ una priorità per tutti, non una questione personale" precisa Simona Dei.

Seconda tappa: il sopralluogo nei locali a rischio, nei reparti critici, nelle sedi della continuità assistenziale. "A volte si tratta di trovare non rivoluzioni ma dei ritocchi, sia sul piano della squadra lavorativa che degli ambienti, per migliorare le cose".

Ad esempio evitare lì dove sia possibile il faccia a faccia isolato con un paziente. "Ad esempio nel setting per le dipendenze, lì dove chi arriva è spesso e per ovvii motivi in condizioni di agitazione, stiamo valutando se far lavorare insieme infermieri e medici. Fare squadra è un modo per supportare ed evitare situazioni di pericolo".

Poi ci sono le sedi più grandi, quelle ad esempio legate al pronto soccorso. "E’ chiaro che abbiamo fatto richiesta di maggiori controlli, anche rafforzando le guardie giurate: ma siamo altrettanto consapevoli che a volte un aumento di controlli può aumentare le tensioni, e quindi è una leva da usare con prudenza". E così sempre nell’emergenza un tasto sarà quello della comunicazione.

"Non ci nascondiamo, può capitare che le informazioni alle famiglie in attesa possano essere insufficienti. Lavoreremo sia sulla vicinanza che sulla qualità delle novità da portare ai parenti fatalmente agitati". In questa direzione scommette sulla trasparenza. "Ormai da giorni forniamo il numero di quanti sono in trattamento e della loro gravità secondo i codici. Spazza via il dubbio che non ci siamo e condivide un quadro logico".

Non nega l’ipotesi delle body-cam, per riprendere quello che accade nei momenti di tensione. "Ma è un quadro che si incrocia con la privacy e la privacy di chi è più fragile e giustamente più protetto. Vanno trovate forme corrette e anche a livello nazionale è un percorso ancora non chiaro". Esperti sono al lavoro. "Di sicuro è una priorità: il personale è la nostra forza. E lo proteggeremo".

Alberto Pierini