La sala ovale incrocia il nostro futuro

L’oro di Arezzo sotto l’effetto Trump. L’annuncio dei dazi mette in allerta gli imprenditori del distretto più grande d’Europa, primo motore dell’economia aretina e sul podio dell’export toscano. Non sarà un dramma, dicono gli addetti ai lavori perchè gli States sono il terzo mercato per l’oreficeria nostrana (360 milioni al 30 settembre 2024) ma niente a che vedere con il business consolidato con la Turchia (oltre tre miliardi) e gli Emirati Arabi (quasi seicento milioni). Ma se Trump trasformerà i dazi in nuove "gabelle", un contraccolpo ci sarà pure qui: sarà l’ultimo elemento che si aggiunge al caro-energia, l’escalation del prezzo dell’oro, la crisi della moda. Ma l’oro di Arezzo resiste e continua a brillare. Come quello del Polittico pronto a incantare Londra.